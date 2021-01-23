قلق فى أنقرة بعد تعيين بريت ماكغورك منسقًا لشؤون الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن حالة من القلق تعيشها السلطات فى تركيا بسبب قرار تعيين بريت ماكغورك منسقًا لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجلس الأمن القومى الأمريكى بإدارة الرئيس الجديد جو بايدن، وسط تساؤلات عن آفاق العلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة.





وأوضح تقرير لصحيفة "زمان" التركية أن تشدد مواقف المبعوث الجديد ماكغورك تجاه سياسة تركيا فى الملف السورى خلال عمله فى الإدارات السابقة، فضلاً عن دعمه للأكراد ممن تدرجهم أنقرة فى قائمة المنظمات الإرهابية سياسيًا وعسكريًا، يثير قلقًا شديد فى أنقرة.

وحسبما نقلت الصحيفة التركية، تذهب توقعات الباحثين إلى ماكغورك سيسعى لتقويض النفوذ التركى فى عدد من الملفات المهمة أبرزها الأزمة السورية.

وفى مقال لها، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة التركية أن قرار تعيين بريت ماكغورك منسقًا لشؤون الشرق الأوسط هو بمثابة "الشوكة التى قد تؤثر على إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن".

يذكر أن ماكغورك أشرف عام 2015 على تشكيل التحالف العسكرى الدولى ضد داعش، فى ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واستمر فى منصبه فى ظل إدارة ترمب إلى أن استقال نهاية عام 2018، محتجًا على قرار الأخير المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا فى ديسمبر، وهو ما مهد حينها لعملية عسكرية تركية ضد الأكراد.