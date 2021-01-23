وبحسب التقارير، أعلنت حكومة زيمبابوى، مساء أمس الجمعة، وفاة وزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابته بفيروس كورونا، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، بنفس الوباء، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس فى صفوف حكومة زيمبابوى إلى 4 وزراء.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج فى مستشفى خاص، حيث قال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو: "إننا نواجه سحابة سوداء، التى يتعين علينا إبعادها قريبًا".
وعلن مانجويرو عن خطط لتشديد الإغلاق الحالى، المفروض منذ أوائل يناير الجارى، ويشمل حظرًا ليليًا صارمًا للتجوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال أيام.. كورونا يودى بحياة 4 وزراء فى زيمبابوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.