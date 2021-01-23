خلال أيام.. كورونا يودى بحياة 4 وزراء فى زيمبابوى

جدة - نرمين السيد - توفى وزيران بحكومة زيمبابوى، فى غضون أيام قليلة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، مما دفع البلاد للإعلان عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، اليوم السبت.





وبحسب التقارير، أعلنت حكومة زيمبابوى، مساء أمس الجمعة، وفاة وزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابته بفيروس كورونا، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، بنفس الوباء، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس فى صفوف حكومة زيمبابوى إلى 4 وزراء.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج فى مستشفى خاص، حيث قال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو: "إننا نواجه سحابة سوداء، التى يتعين علينا إبعادها قريبًا".

وعلن مانجويرو عن خطط لتشديد الإغلاق الحالى، المفروض منذ أوائل يناير الجارى، ويشمل حظرًا ليليًا صارمًا للتجوال.