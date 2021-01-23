روسيا: نخطط لتطعيم 20 مليون شخص خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقالت النائبة الروسية: "إذا سارت الأمور بشكل جيد، نقدر بحوالى 20 مليون عدد المواطنين الذين سيدخلون فى إطار هذه العملية"، مؤكدة أنه "تم تصنيع 7.6 مليار جرعة، تم ارسال 2.1 مليار منها الى الأقاليم الروسية"، حسبما نقلت "سبوتنيك".
وفى وقت سابق، أشارت رئيسة الوكالة الروسية للدفاع عن المستهلك، آنا بوبوفا، إلى أن السلطات الصحية الروسية قادرة على تطعيم "60% من السكان" خلال العام الجارى، وهو ما وصف بأنه "إنجاز عظيم".
كما حذرت نائبة رئيس الوزراء الروسى من أن حملة التطعيم يجب أن تُنظم بطريقة تسمح للسواد الأعظم من السكان الروس بأن يكونوا محصنين ضد المرض بحلول بداية فصل الخريف، الذى يشهد عادة زيادة فى عدد الإصابات بالأمراض الفيروسية.
وكانت السلطات الروسية بدأت حملتها لتطعيم المواطنين فى موسكو منذ 5 ديسمبر الماضى، باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى، وفى جميع أنحاء البلاد فى 15 من نفس الشهر بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.
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