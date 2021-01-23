العدل السعودية توضح طرق استخراج بدل فاقد لعقد النكاح

أعلنت وزارة العدل السعودية أن عقد النكاح القديم لا يتم تحديثه إلى عقد إلكتروني، حتى وإن كان القديم موثقا من المحكمة.

ووفقا لصحيفة عكاظ، أفادت العدل بأن استخراج «بدل فاقد» لعقد نكاح قديم يتم عن طريق المحكمة الصادر منها العقد أو تم توثيقه من قبلها،

أما في ما يخص عقود النكاح الإلكترونية، كشفت وزارة العدل أنه يمكن تقديم طلب لتصديقها عبر البوابة الإلكترونية وإرفاق جميع صور العقد مع الفحص الطبي وأي مستند تم تدوينه في العقد ويتم توثيقه من قبل المحكمة.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه في شهر مايو من عام 2019 بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.