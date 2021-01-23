السيدة الأولى الأمريكية توزع حلوى الكوكيز على الحرس الوطني.. فيديو

ظهرت جيل بايدن، السيدة الأولى الأمريكية، وهي توزع الحلوى على قوات الحرس الوطني الأمريكي المتواجدة بالكونجرس الأمريكي.
ووجهت جيل بايدن الشكر إلى الجنود، الذين يحموا الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع، معبرة عن شكرها وعرفانها بالدور الذي يقومون به.
وحملت جيل بايدن في يدها، سلة من حلوى "الكوكيز" ليوزعها على عناصر الحرس الوطني المتواجدين في الشارع الأمريكي.
وكانت قوات الحرس الوطني قد نزلت إلى الشارع الأمريكي عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.
كما احتشد أكثر من 25 ألف عنصر من الحرس الوطني الأمريكي لحماية العاصمة واشنطن أثناء حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.
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