تونس تعلن تمديد الحجر الصحي 3 أسابيع إضافية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، اليوم تمديد الحجر الصحي 3 أسابيع إضافية.
أصدرت السلطات الصحية في تونس قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي الموجه لمدّة 3 أسابيع وذلك بداية من 25 يناير الجاري وحتي 14 فبراير المقبل .
وذكرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه سيتم تطبيق حظر التجوال بكامل المدن التونسية من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.
كما شملت القرارات التونسية منع التجول بين الولايات والعمل بنظام التناوب يوما بيوم مع اعتماد العمل عن بعد.
كما أكدت استمرار منع التجمعات وجميع التظاهرات، واستئناف الدروس مع ضرورة احترام البروتوكولات الصحية.
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