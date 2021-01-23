الشرطة الروسية تلقي القبض على 350 شخصا من أنصار نافالني

ألقت الشرطة الروسية، اليوم السبت، القبض على 350 شخصا من أنصار المعارض الروسي نافالني من شوارع العاصمة موسكو.
وتشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات من قبل أنصار المعارض الروسي المحبوس، أليكسي نافالني.
وقدرت وكالة رويترز للأنباء المشاركين في التظاهرات بـ10 آلاف متظاهر، مؤيدين للمعارض نافالني، الذي دعاهم إلى التظاهر في شوارع موسكو.
واعتقلت قوات الأمن الروسية عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني
فيما ذكرت مواقع مراقبة الانترنت، أن خدمات الهاتف المحمول والأنترنت في روسيا تواجه صعوبات بالغة في الوقت الحالي بسبب التشويش من السلطات.
وبدأت مناوشات ومشاجرات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا في شوارع العاصمة موسكو.
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