تشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات من قبل أنصار المعارض الروسي المحبوس، أليكسي نافالني.
وقدرت وكالة رويترز للأنباء المشاركين في التظاهرات بـ10 آلاف متظاهر، مؤيدين للمعارض نافالني، الذي دعاهم إلى التظاهر في شوارع موسكو.
واعتقلت قوات الأمن الروسية عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني
فيما ذكرت مواقع مراقبة الانترنت، أن خدمات الهاتف المحمول والأنترنت في روسيا تواجه صعوبات بالغة في الوقت الحالي بسبب التشويش من السلطات.
وبدأت مناوشات ومشاجرات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا في شوارع العاصمة موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعما لـ نافالني.. 10 آلاف شخص يتظاهرون في شوارع موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.