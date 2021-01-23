تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمبارة الزمالك واسوان في الدوري المصري

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تردد قناة اون تايم سبورت، القناة الناقلة لمبارة الزمالك واسوان في بطولة الدوري الممتاز 2021 والتي تعد من اعرق واقدم البطولات في الوطن العربي تستحوذ قنوات اون تايم سبورت علي إذاعة مباريات الدوري المصري حصريا ولا توجد أي قنوات رياضية اخري تقوم بنقل المباريات التي ينظمها اتحاد الكورة المصري كما تقوم مجموعة on time sports بنقل جميع الأحداث الرياضية العالمية عبر برامجها المختلفة والتي أبرزها البرنامج الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير والإعلامي مدحت شلبي، بالإضافة إلى برنامج الدرجة الثالثة الذي يقدمة الاعلامي ابراهيم فايق.اون تايم سبورت مبارة الزمالك واسوان
مجموعة قنوات اون تايم سبورت ستقوم الليلة بإذاعة مباره الزمالك ضد فريق أسوان العنيد والذي يطمح في الحصول علي نقطة من الفارس الأبيض أو الثلاث نقطات لإيفاق مسيرة نادي الزمالك نحو الصعود علي القمة مرة اخري بعد أن نزعها منه المارد الأحمر بالفوز مؤخرا علي نادي المقاولون العرب بريمونتادا عالمية بعد خسارته في الشوط الأول 2 صفر وعاد بعدها المارد الأحمر بأحراز ثلاث اهدف في الشوط الثاني.
علي جانب اخر يسعى نادي الزمالك بتحقيق الفوز في هذه المبارة وتعويض خسارته في الموسم الماضي من أسوان الذي تسبب في فقدان الفارس الأبيض في الموسم المنقضي 3 نقاط كانت كفيله بقرب الفارس الأبيض من المنافسة علي البطولة، يذكر أن الفارس الأبيض لم يفقد سوي نقطتين في هذا الموسم من فريق بيراميدز، وفي حالة فوزه هذا اليوم علي أسوان سيحتل مقدمة جدول الدوري الممتاز منفردا بفارق نقطتين عن النادي الأهلي.تردد قناة on time sport 1
|التردد
|12654
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|افقي
|معدل الترميز
|27500
ابرز الإعلاميين المتواجدين في قنوات أون تايم سبورت 2 الكابتن الكبير عماد متعب والكابتن محمد أبو العلا والكابتن عماد النحاس والكابتن حازم أمام والشيخ طه بصري.تردد on time sport 3
|التردد
|12303
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|افقي
|معدل الترميز
|27500
سنوافيكم بكل ماهو جديد في تردد قناة اون تايم سبورت.
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