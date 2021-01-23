شروط تمويل شخصي دون تحويل راتب البنك الأهلي والأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير المساعدة والتمويلات الكثيرة للمواطنين لبدء مشاريعهم التي ظلوا يحلمون بها طيلة حياتهم أو لشراء سيارة العمر وغيرها من الأمور التي تحتاج لتمويل، وهناك الكثير من البنوك العاملة في المملكة توفر التمويلات الشخصية ذات الشروط البسيطة والغير معقدة، ومن أبرز تلك البنوك البنك الأهلي الذي يقدم قروض متنوعة ومختلفة سواء كان للمواطنين السعوديين أو المقيمين بها، ومن بينها تمويل شخصي دون تحويل راتب، كما توفر للمقترضين حاسبة التمويل الشخصي الذي من خلالها يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية والتي قام العملاء بدفعها، وخلال تلك المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل شخصي دون تحويل راتب لدى البنك الأهلي والأوراق المطلوبة والمستندات.

تمويل شخصي دون تحويل راتب البنك الأهلي

يعتبر البنك الأهلي من أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم للمواطنين الكثير من التمويلات والقروض والتي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ويوفر البنك التمويل العقاري وتمويل السيارة وتمويل المشاريع وكافة أنواع التمويلات والقروض التي يحتاج لها السعوديين والمقيمين بها ولا يحتاج سداد هذا التمويل لتحويل الراتب.

شرط تمويل لدى البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي السعودي عدة شروط خاصة بتمويل شخصي دون تحويل الراتب ومن بين تلك الشروط التالي:

أن لا يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون المتقدم عاملاً في أحد القطاعات الخاصة أو الحكومية.

أن يكون الحد الأدنى للتراتب الخاص بالوافدين 4 ألاف ريال سعودي شهرياً.

أن يكون الحد الأدنى للتراتب الخاص بالسعوديين 3 ألاف ريال سعودي شهرياً.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة للإقامة بالنسبة للوافدين والمقيمين.

تقديم نموذج طلب التمويل الشخصي ومليء بكل البيانات الخاصة بالعميل.

تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بمقدم الطلب ويوجد بها تاريخ التعيين والوظيفة والراتب الشهري.

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الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل شخصي دون تحويل راتب