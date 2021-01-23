بدء تسجيل طلاب أول ابتدائي المستجدين 1443، يهتم الجميع بمعرفة وقت تسجيل أول ابتدائي عن العام الجديد وعن طريق التسجيل والية التعليم والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب، وعن أي سن يتم قبول تسجيل الطلاب، وعن التسجيل الطلاب الغير السعودين، وطريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها.

تسجيل أول ابتدائي 1443 نظام نور، سوف يتم التسجيل عبر نظام نور إلكتروني، التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في ظل الظروف الحالية يتم الاعتماد اعتمادا كليا على نظام التعليم والتسجيل إلكتروني عن بعض للحفاظ على صحة وسلام الطلاب، وسوف يستمر التعليم عن بعد ولن تعود حضوريا حتى يتم التأكد التام من صحة الطلاب.

تسجيل المستجدين أول ابتدائي 1443

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين لعام1443، من يوم الأحد11جماد الأخر يوم24 يناير 2021 وذلك رغبة من الوزارة في الاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب وتيسير عليهم في انتظامهم بمدارس الخاصة بهم عبر نظام نورـ تم أعلان جميع المدارس عن استقبال طلبات التسجيل عبر نظام نور، وتم تحديد سن القبول والخطة الزمنية لتقديم الطالبات التسجيل، يشترط أن يتم تقديم الطلاب.

من عمر ست سنوات أو اقل ب90 يوم كحد ادني حتى سن 11 عام و3اشهر كحد اقصي.

وسيتم بدء تسجيل في مدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية.

يبدأ تسجيل الطلاب اقل من ست سنوات ب180 يوم الخريج من الروضة الحكومية والأهلية المعتمدة من نظام نور يوم 4/10/1442.

ويتم تسجيل خريجي الروضة العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة يوم 7/1/1443.

مع العلم والتنبيه سيستمر التسجيل الطلاب المستجدين حتى انتهاء الموعد وأقفال التسجيل في 19/2/1443.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور

يتم تسجيل الطلاب عبر نظام نور إلكتروني التي يقدم الكثير من الخدمات التعليمية منها معرفة نتائج الطلاب، والتسجيل عن طريق بعض الخطوات سنوضحها لكم عبر موقع ثقفني.

أولا يجب الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور. يجب تسجيل البيانات الخاصة من اسم المستخدم والرقم السرى. يجب الضغط على تسجيل الدخول ثم تنتقل إلى صفحة أخري. يجب الضغط على تسجيل طالب جديد. يجب تسجيل بيانات الطالب من رقم الهوية، أو رخصة الإقامة. ثم تحديد واختيار صلة القرابة بين الطالب وولى الأمر. تحديد وكتابة عمل ولى الأمر. استكمال بيانات الطالب. تسجيل اسم المدرسة المراد التسجيل بها. أرفاق المستندات. تأكيد على الطلب.

تسجيل الطلاب المستجدين 1443عبر نظام نور، بكل يسر دون التوجه إلى أدارة المدرسة.