الشرطة الروسية تعتقل 350 متظاهرًا من أنصار المعارض نافالنى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أن 10 آلاف متظاهر خرجوا للاحتجاجات فى وسط موسكو، رفضًا لاستمرار اعتقال المعارض الروسى أليكسى نافالنى، تزامنًا مع خروج تظاهرات فى 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا.
وذكرت تقارير أنه لم يتم منح تصاريح للمظاهرات، التى تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما حذر المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، من المشاركة فى احتجاجات غير مصرح بها فى ظل إجراءات الدولة الرامية للسيطرة على جائحة كورونا.
وأصدرت السلطات الروسية حكمًا بالسجن ضد نافالنى لمدة 30 يومًا، بتهمة انتهاك الإفراج المشروط والسفر خارج ألمانيا لتلقى العلاج، حيث اعتقلته الشرطة لدى وصوله إلى موسكو من ألمانيا، بعد رحلة علاج من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك.
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