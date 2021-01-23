ارتفاع حصيلة المصابين فى انفجار غزة إلى 36 شخصا وتدمير 26 منزلا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر فلسطينية اليوم السبت، ارتفاع أعداد الضحايا فى انفجار منزل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى 36 شخصًا، موضحة أن البيت موقع الانفجار يخص أحد المنتسبين لـ "فصائل المقاومة" فى غزة.





وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قالت المصادر، إن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة جدًا فى المنزل، إلى جانب تضرر منازل أخرى محيطة به، مشيرةً إلى أنه تم نقل عدد من الإصابات لمستشفيى بيت حانون والإندونيسى. وأوضحت المصادر أن الانفجار أسفر عن تدمير منزل بشكل كلى، و6 منازل تضررت جزئيًا، كما تحطم زجاج نوافذ 20 منزلاً. وبحسب مصدر طبى، تراوحت الإصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة، إذ كانت غالبية الإصابات طفيفة، وغادروا المستشفيات التى نقلوا إليها.

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