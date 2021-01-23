مقتل رجل شرطة و12 عنصرا مسلحا فى تبادل لإطلاق النار جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح إسماعيل مادين، رئيس وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإقليمية فى الفلبين، إصابة 4 رجال شرطة فى تبادل لإطلاق النار بقرية ليمبو التابعة لبلدة "سلطان قادرات"، بإقليم ماجوينداناو.

وأشار مادين إلى أن الاشتباك اندلع عندما حاول فريق من الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف ضد زعيم العصابة، الذى كان مسؤول سابق فى القرية، مضيفًا أن المشتبه بهم فتحوا النار على رجال الشرطة، بينما كانوا يقتربون من المخبأ.

وبحسب التقارير، استمرت المعركة لنحو 5 ساعات بين العناصر الإجرامية والقوات الفلبينية، التى دعمتها قوات من مشاة البحرية "المارينز"، ما أجبر السكان على الفرار من القرية.