تونس: تمديد حظر التجوال الليلى وإجراءات الحجر الصحى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة كورونا، نصاف بن علية، قالت إن "تمديد حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً لمدة 3 أسابيع".

وقالت المتحدثة التونسية: "نحن فى مفترق خطير، إذا لم نطبق التدابير سنتخذ إجراءات أكثر شدة".

كما قررت تونس تمديد بعض القيود فى القطاعات المهنية مثل العمل بالمناوبة، ودعم العمل عن بعد ومنع التجمعات والتظاهرات الثقافية، وذلك فى ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء البلاد.

وسجلت تونس وفاة 103 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى أعلى حصيلة يومية للوفيات بالبلاد، إضافة إلى تسجيل 2.389 إصابة جديدة.