جيش أوغندا: مقتل 189 مقاتلا من حركة الشباب الإرهابية فى الصومال

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجيش الأوغندى، العاملين ضمن قوة حفظ السلام فى الصومال، من القضاء على 189 عنصرا من مقاتلى حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال هجوم على أحد معسكراتهم، أمس الجمعة.





وفى بيان لها، اليوم السبت، قالت القوات المسلحة الأوغندية، إن جنودها داهموا أمس الجمعة، مخابئ لحركة الشباب فى ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر، جنوب غربى العاصمة الصومالية مقديشيو، حسبما نقلت "رويترز". وأضاف الجيش، أن المداهمة "شهدت إجهاز القوات على 189 مقاتلاً مرتبطين بتنظيم القاعدة، وتدمير عدد من المعدات العسكرية ومواد تُستخدم فى الهجمات الإرهابية". وتشارك قوات أوغندية فى مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال، والتى تهدف لدعم الحكومة المركزية وإيقاف العمليات الإرهابية لحركة الشباب الرامية للانقلاب على الحكومة الصومالية، إذ سيطرت الحركة المتطرفة على جنوب ووسط الصومال حتى 2011، فيما تمكنت القوات الإفريقية من إخراجها من العاصمة مقديشيو.

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