أمريكا تخصص 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار، لتأمين المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت السفارة، في بيان صدر عنها، إن "الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية بتأمين المنطقة الدولية"، مضيفة أن "هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وأفادت السفارة بأن "العميد جون تايكرت"، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم، اليوم، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن "حامد مهدي الزهيري"، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية، لافتة إلى أن هذا يعد إنجازًا مهمًا لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليًا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية.

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودًا أمريكيين، فضلًا عن السفارة الأمريكية في بغداد، لهجمات صاروخية متكررة.