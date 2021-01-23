كورونا يواصل الانحسار بالسعودية.. تسجيل 197 إصابة و4 وفيات حصيلة 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن 366185 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها منذ قليل أنه تم تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الماضية بسب كوفيد 19 ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الى 6350 حالة.

وأضافت أنه تم رصد تعافي 203 حالات جديدة من مصابي كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 357728 حالة منذ بداية الجائحة في أواخر فبراير الماضي.

وأشارت الصحة السعودية الى أن إجمالي الحالات الحرجة داخل المستشفيات السعودية والتي لا تزال تتلقى الإسعافات اللازمة بلغت 329 حالة.