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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار العالم| تفاصيل قصر بوتين الأسطوري.. محاكمة ترامب بهذا التوقيت.. ولطمة من السودان لـ إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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