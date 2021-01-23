نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة 4 وزراء بفيروس كورونا في زيمبابوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في زيمبابوي، اليوم السبت، وفاة وزيرين متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان، عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر.

وقد توفى وزير النقل جويل ماتيزا، بعد إصابته بمرض كوفيد-19، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو بسبب نفس المرض.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى صفوف حكومة زيمبابوي إلى أربعة وزراء.

وطبقاً لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.

وأجبرت السلطات في زيمبابوي، المطاعم والحانات والصالات الرياضية على إغلاق أبوابها، بعد تسجيل 30523 حالة إصابة منذ بدء الجائحة من بينها 962 حالة وفاة.