نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 7 دواعش في قصف جوي للتحالف الدولي بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بمقتل 7 من تنظيم داعش في قصف جوي للتحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم في جبال قره جوغ بمحافظة كركوك العراقية.

وفي وقت سابق، قال الإعلام الأمني العراقي، إن طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش، في وادي الكور بمحافظة كركوك، أسفرت عن قتل مسلحين اثنين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.