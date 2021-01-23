تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1442-1443 ورابط وطريقة التقديم noor.moe.gov.sa

نقدم لحضراتكم رابط تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1442-1443 عبر نظام نور برقم الهوية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلبة والطالبات الجدد للعام الدراسي الجديد، وذلك بالنسبة للمواطنين السعوديين أو المقيمين أو الطلاب الخليجيين المتواجدين بالمملكة ممن استوفوا شروط التقديم، حيث سيتم التقديم للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدرسة، وهو الأمر الذي وفر الكثير من الوقت والجهد على جميع أولياء الأمور.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

من المتوقع أن يشهد رابط نظام نور التعليمي إقبالاً كبيراً بداية من يوم الغد الأحد 11 من شهر جمادى الآخرة 1442 هجري، والموافق 24 يناير 2021، وهو الموعد الذي حددته وزارة التعليم السعودية لتسجيل الطلاب المستجدين، حيث نشرت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور، حيث تم تقسيم عملية التقديم إلي 7 مراحل مختلفة، وجميعها يتم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدرسة لتقديم الأوراق، ويقوم ولي الأمر بالدخول عبر نظام نور، والبدء في عملية التسجيل مباشرة في حال انطبقت الشروط التي حددتها الوزارة على الأبناء.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نورشروط تقديم الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التعليم السعودية عدد من الشروط لتسجيل طلبة والطالبات الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد 1442-1443، وهي:

أن يبلغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

رابط وخطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

يتم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب المستجدين من خلال رابط تسجيل دخول ولي الأمر عبر نظام نور، حيث يقوم ولي الأمر بالدخول عبر رابط نظام نور الإلكتروني عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، ويعد ذلك يقوم بالانتقال لصفحة تسجيل طالب جديد، ثم يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، والخاصة بالطالب بشكل صحيح، وأخيراً يقوم بالضغط على “إتمام التسجيل”.

من خلال الفيديو السابق، والخاص بشرح طريقة تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور 1442، سيتمكن جميع أولياء الأمور من تسجيل أبناؤهم للعام الدراسي الجديد 1442-1443 بكل سهولة ويسر، ونتمنى التوفيق والسداد لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية.