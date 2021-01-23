شروط الوليد للإنسانية وطريقة التسجيل والفئات المستهدفة من الدعم

شروط الوليد للإنسانية طُبقت رسميًا بعد إطلاق مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حتى يصل الدعم المقدم من المؤسسة إلى المستحقين فقط، وهناك نوعين من البرامج التي تُطلقها المؤسسة، وهي برنامج الإسكان وأيضًا برنامج السيارة، وعند الحصول على فرصة الوليد للإنسانية تسجيل الدخول تستطيع تعبئة البيانات المطلوبة والتقديم للحصول على واحد من تلك البرامج، ولذلك سنوفر لكم شروط الحصول على سيارة من الوليد أو وحدة سكنية.

شروط الوليد للإنسانية الإسكان

برنامج الإسكان هو واحد من أهم البرامج التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية، ولا بد من استيفاء شروط مساعدة الوليد بن طلال للإسكان لأجل الحصول على وحدة سكنية، ومن بين تلك الشروط:

أن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن 3000 ريال سعودي في الشهر الواحد، وبالأخص عائل الأسرة.

ألا يكون صاحب الطلب من أصحاب الأملاك السكنية أو العقارية بشكل عام.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من البرنامج، وألا يكون قد تقم من قبل.

ينبغي ألا تكون شروط وزارة الإسكان، أو شروط الدعم العقاري من البنوك السعودية منطبقة على المتقدم.

ألا يتم الانتفاع بالوحدة السكنية عقب الحصول عليها، سواء بالبيع أو الإيجار أيضًا.

أن يكون هناك هيئة خيرية تشرف على المستفيد رسميًا في كافة المدن السعودية.

شروط الحصول على سيارة من الوليد

ويمكن الاستفادة من برنامج السيارة الذي تقدمه مؤسسة الوليد للإنسانية الخيرية، وذلك بشروط وضوابط تتمثل في ألا يكون لدى المستفيد سيارة على الإطلاق، وألا يكون دخله الشهري يزيد عن 3000 ريال سعودي.

التسجيل في الوليد للإنسانية

ويمكن التسجيل في الوليد للإنسانية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث أن ذلك من باب التسهيل على المواطنين، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

أن يتم الدخول إلى الوليد للإنسانية تسجيل مستفيد.

أن يتم النقر على تبويب تسجيل جديد، ويتم إدخال البيانات المطلوبة.

تتمثل البيانات في رقم الهوية الوطنية والاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

إدخال كلمة المرور بشكل صحيح، والحرص على تأكيدها مرة ثانية، ثم ننهي الخطوات من خلال تسجيل.

وبعد الاطلاع على شروط الوليد للإنسانية تستطيع متابعة الطلب من خلال تسجيل الدخول إلى المؤسسة، وسوف يتم التواصل معك هاتفيًا إن كنت من المستفيدين.