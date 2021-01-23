أخبار اليمن : رئيس مجلس النواب يدعو واشنطن لمراجعة حساباتها في الشرق الأوسط

رئيس مجلس النواب يدعو واشنطن لمراجعة حساباتها في الشرق الأوسطدعا رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة حساباتها تجاه سياساتها الإجرامية بالمنطقة العربية، وأن تعمل على وقف مخططاتها الهادفة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في العالم قبل أن ترتد وبالاً عليها.جاء ذلك في برقية عزاء بعثها إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات المواطنين.

وأدان رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، بشدة التفجير الإرهابي ، معبرا عن تعازيه ومواساته وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس، للعراق الشقيق برلماناً وحكومة وشعبًا وإلى أسر الشهداء.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد وقوف وتضامن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء بالجمهورية العراقية الشقيقة، ورفضهم لأي محاولات لزعزعة أمن العراق واستقراره وأي قطر عربي مناهض للسياسة الأمريكية

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا الراعي رؤساء البرلمانات والدول والشعوب إلى إدانة العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره والعمل على تعزيز قيم التعايش والسلام، ووضع حداً للسياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية إزاء الشعوب الحرة.

ولفت إلى تزامن التفجير الإرهابي مع رفض الشعب العراقي للتواجد العسكري الأمريكي ما يكشف المخطط الأمريكي لشق الصف العراقي .. مؤكدًا أن الرد الحقيقي والعملي على مثل هذه الجرائم لن يتأتى إلا بالمزيد من الوعي ووحدة أبناء العراق والأمتين العربية والإسلامية لمواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الأمة إلا صمودا وعزيمة لطرد قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

