التغيير من أول لحظة.. ماذا فعل بايدن بديكور المكتب الرئاسي؟

بدأت أولى لمسات الرئيس الأميركي السادس والأربعين جو بايدن، تتضح بعد تنصيبه خلفا لدونالد ترامب، إذ أظهرت صور إجرائه لتعديلات عدة على "ديكور" المكتب البيضاوي.

ومن التعديلات التي أدخلها بايدن على مكتبه في البيت الأبيض، وضع سجادة زرقاء بشعار الختم الرئاسي، كانت موجودة بمكتب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصور للـ"آباء المؤسسين".

كذلك استبدل بايدن الستائر الحمراء التي استعملها ترامب بأخرى صفراء اللون، إلى جانب العديد من اللوحات والتماثيل النصفية في دلالات رمزية لدعم واحترام الحقوق المدنية ورفض العنصرية.

ومن الأشياء الغريبة الموجودة في مكتب بايدن، قطعة من صخرة جلبها طاقم "أبولو 17" من القمر، يقدّر عمرها بحوالي 3.9 مليار سنة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمّ وضع الصخرة على رف للكتب بداخل علبة زجاجية، لتشكل رمزا يجسد طموحات الأميركيين "التي لا تعرف حدودا".

وتزن الصخرة حوالي 332 غراما، وتحتوي على حفر صغيرة تشكلت تحت ضربات النيازك على ملايين السنين.

وقبل وصوله إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، عرضت صخرة القمر في المتحف الألماني للتكنولوجيا في برلين.

ويعد بايدن أول رئيس أميركي يطلب هذه العينة من الفضاء، في حين أن صخرة من القمر دخلت البيت الأبيض في عهد كلينتون لدى استقباله رواد فضاء رحلة "أبولو 11".