مجلس الأمن يبحث مبادرة أبو مازن لعقد مؤتمر دولي للسلام

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل الوضع في الشرق الأوسط خاصةً القضية الفلسطينية.

وأضاف "منصور"، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، السبت، أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع أطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.