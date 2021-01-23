من بينهم زوجة نافالني.. اعتقال 1090 شخص خلال احتجاجات روسيا.. شاهد

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن الروسية اعتقلت أكثر من 1000 شخص خلال المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن روسية للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، المحبوس على ذمة قضايا احتيال.

وحذرت الشرطة الروسية من المشاركة في تلك المظاهرات التي قالت إنها غير مصرح بها، موضحة أنها اعتقالت حتى الآن 1090 شخصًا شاركوا في المظاهرات، من بينهم يوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي نافالني.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن السلطات حذرت أيضًا من أن المشاركة في تلك المظاهرات يشكل خطرًا حول الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إمكانية تعرض المشاركين للملاحقة القضائية لمشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها.

وأفادت الوكالة بأن 40 ألف شخصًا على الأقل شاركوا في احتجاجات وسط موسكو، في أكبر تظاهرات شهدتها العاصمة الروسية منذ سنوات.

وأعلنت زوجة المعارض الروسي، يوليا نافالنيا، من داخل عربة الشرطة، انه تم اعتقالها خلال مشاركتها في مظاهرة بموسكو والتقطت صورة لها من داخل سيارة الشرطة.