نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى بانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، النائبين السابقين، نجا حسن أفرح، وحسين عرالي، أسفر عن مقتل 5 من حراسهما، وإصابة مدنيين.

وبحسب موقع الصومال الجديد، نجا النائبان السابقان من محاولة الاغتيال، بعد استهداف سيارتهما بعبوة ناسفة في تقاطع "بيحاني" في العاصمة مقديشو، بحسب "الصومالي الجديد".

وقد وصلت الشرطة الصومالية، إلى مكان الانفجار، وقامت بتطويقه، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الأجهزة الأمنية على ما حدث.

ويذكر أن الهجمات بواسطة العبوات الناسفة التي تزرع في جوانب الطرق، قد تزايدت في الآونة الأخيرة في العاصمة مقديشو وضواحيها، ما أدى إلى مقتل بعض المسؤولين بسببها.