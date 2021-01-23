أخبار اليمن : تدريب 138 شخصا حول الاسعافات الاولية بصنعاء

تدريب 138 شخصا حول الاسعافات الاولية بصنعاء
دشن اليوم السبت في أمانة العاصمة صنعاء برنامج تدريبي حول الإسعافات الأولية، بمشاركة 138 متدرباً ومتدربة.
يهدف البرنامج الذي تنظمه مؤسسة رايس للتنمية والتمكين الدولية على مدى أسبوع، إلى إكساب المشاركين مهارات الإسعافات الأولية والمساعدة السريعة في الحالات الطارئة.
وفي التدشين أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب، إلى أهمية مثل هذه البرامج في تأهيل وتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات بما يكفل تفعيل دورهم في خدمة المجتمع.
وأكد الحرص على دعم هذه البرامج واستمراريتها لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية الطارئة.. حاثاً المشاركين على الاستفادة من محاور البرنامج.
من جانبه أوضح رئيس المؤسسة الدكتور بلال الشنهوب، أن البرنامج يأتي في إطار خطة وبرامج المؤسسة للعام الجاري الهادفة إلى تدريب خمسة آلاف شخص في مجالات متعددة.
وعقب التدشين كرمت قيادة المؤسسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية لدوره المتميز في العمل الميداني في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
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