الكويت: 260 مليون دينار ميزانية المساعدات الاجتماعية .. تفاصيل

قالت هناء الهاجري الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت إن الميزانية السنوية للمساعدات الاجتماعية تفوق نحو 260 مليون دينار، وتصرف تحت بند المساعدات العامة حيث يستفيد منها نحو 44488 فردا يحصلون على نحو 22.750 مليون دينار شهريا.
أضافت الهاجري في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية، أن عدد الفئات المستحقة للمساعدات بالكويت 15 فئة، وهي فئات قد تكون ضعيفة الدخل أو ليس لها دخل.
أوضحت المسؤولة الكويتية أنهم طلبة يدرسون بالخارج، وربات بيوت شيخوخة، أسر طلبة، أيتام، أرامل ومطلقات، مرضی، عجز مادي، بنات غير متزوجات، أسر مسجونين، تائبون، مفرج عنهم، محتضنون، وكويتيات متزوجات من غير كويتي.
في سياق آخر، أشارت الهاجري إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات تنسيقية بشأن دور الحضانة الخاصة مع كافة الجهات المعنية بالترخيص للتنسيق بشأن الربط الآلي.
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