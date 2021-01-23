اندلعت احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجين المعتقلين خلال الأيام الماضية. وطالب المحتجون بإسقاط النظام منددين بسياسات حكومة هشام المشيشي، بينما طوق الأمن المتظاهرين، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية. وأفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع مناوشات بين الأمن والمحتجين في شارع الحبيب بورقيبة. وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس، كما حاولت الشرطة تفريق المحتجين. وتشهد تونس منذ الأسبوع الماضي، احتجاجات وقع خلالها مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين للوضع الاقصادي وسياسات الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للإفراج عن المعتقلين.. احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس والأمن يتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.