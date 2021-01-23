انفراجة في الأزمة الليبية.. اتفاق مبدئي على توزيع المناصب السيادية بمحادثات بوزنيقة

أفادت قناة "العربية" اليوم السبت، نقلًا عن مصادر، بأن الأطراف الليبية المشاركة في محادثات بوزنيقة في المغرب اتفقوا على فتح الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا.
وذكرت القناة أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي سيكون بترشيح من إقليم برقة، فيما سيكون رئيس المحكمة الليبية العليا ومكافحة الفساد من إقليم فزان.
وأوضحت القناة أن منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الليبي سيكون من إقليم طرابلس.
ويجرى التفاوض الآن على مناصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حسمت موعد تقديم الترشيحات لقيادة الحكومة، وذلك بإعطائها جميع الفرقاء الليبيين مهلة أسبوع لحسم الهويات رسميا، على أن يجري التصويت على المرشحين في أوائل شهر فبراير المقبل.
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