تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443

تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل 1443، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وضع خطة زمنية محددة من أجل تسجيل نظام نور لجميع الطلاب المستجدين من الصف الأول الابتدائي من أجل العام الدراسي الجديد المقبل في عام 1443، ويتم التسجيل من خلال توافر بعض الشروط العمرية قد تم تحديدها من قبل الوزارة، وقد تم تحديد بداية التسجيل في المرحلة الأولي يوم الأحد والذي يوافق يوم 24 من شهر يناير عام 2021، وهو ما يوافق يوم 11 من شهر جمادي الثاني لعام 1442، ويتم التسجيل عبر الحساب الخاص لولي الأمر بالموقع المركزي، وقد تم إعداد هذه الخطة من أجل إجراء تهيئة تنظيمية من أجل قبول الطلاب وتوضيح طريقة استقبالهم بجميع المدارس الحكومية والمدارس الأهلية وأيضاً المدارس العالمية ومدارس تحفيظ القرآن داخل المملكة خلال العام الدراسي الجديد، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل 1443.

تسجيل نظام نور الأول الابتدائي 1443

وضحت وزارة التعليم طريقة تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل 1443، وذلك لجميع للأطفال الذين تكون أعمارهم 6 سنوات أو ما يقل عن 90 يوم بحد أدنى، ويصل حتى سن الحادية عشر، و3 شهور كحد أقصى، علي أن ينتهي تسجيل طلاب المرحلة الأولى في يوم 6 من شهر يناير، وتبدأ جميع بينما المراحل الأخري السبع بعد الانتهاء من ملئ المقاعد الخالية بالمدرسة التي يتقدم إليها كل طالب، ويتم التسجيل في نظام نور كالتالي: