منظومة التعليم الموحد مدرستي خطوات تسجيل الدخول 1442

منظومة التعليم الموحد مدرستي يتصدر قائمة البحث في المتصفحات الالكترونية في المملكة، تم انشاء منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد خاصةً مع الجائحة الحالية التي تسببت في إغلاق المدارس والجامعات والتي تمكن الطلاب من التعلم والتواصل مع المعلمين عن طريق الانترنت هي جزء من سعي المملكة الحثيث لمواصلة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي.

منصة مدرستي هي واحدة من أفضل المنصات التعليمية عن بعد في المملكة حيث يدخل إليها الطلاب يومياً للاستماع إلى شرح الدروس طبقاً لمواعيد محددة من قبل المدرسة.

تيح للطلاب حل الواجبات المدرسية وحل الاختبارات أيضا ويقوم المدرسين بمراجعتها وارسالها للطلاب.

توفر إمكانية التعليم عن طريق الانترنت حيث يُمكن لـ أولياء الامور من متابعة أبنائهم وتحديد نقاط الضعف في مادة معينة والعمل على تحسينها.

يوجد على المنصة بنوك الأسئلة والاختبارات لتشجيع الطلاب على الاستذكار وتحسين مستواهم الدراسي.

منظومة التعليم الموحد 1442

يُرجى العلم بأن وزارة التربية والتعليم في المملكة قامت بتطوير منصة مدرستي بشكل عملي وسهل الاستخدام لكلا من الطلاب والمدرسين، كما يستطيع أولياء الأمور استخدامه بسهولة ويسر.

يتم انشاء حساب على منظومة التعليم الموحد مدرستي عن طريق اسم المستخدم والباسورد اللذان يتم توفيرهم عن طريق بوابة الكترونية تسمي توكلنا.

توجد بوابة توكلنا على شكل تطبيق يمكن تحميله من google play store .

قم باختيار بيانات منصة مدرستي الموجودة على تطبيق توكلنا.

انسخ الايميل الخاص بك من قائمة الأسماء المسجلة قم اضغط على حقل (ارسال كلمة السر).

يتم ارسال رسالة الي الايميل تحتوي على كلمة السر التي سوف تستخدم في انشاء حساب على منصة مدرستي.

تستطيع تغيير كلمة المرور المرسلة لاحقا بعد تسجيل الدخول.

الدخول إلى منظومة التعليم الموحد مدرستي.

اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اكتب الايميل وكلمة المرور التي حصلت عليها من خلال تطبيق توكلنا.

قم بكتابة رقم الهاتف وسيتم ارسال رسالة نصية على هذا الرقم لتفعيل الحساب.

اختار تحديث كلمة السر من أجل تجديدها أذا أردت أو يمكنك الاحتفاظ بكلمة السر المؤقتة.

ادخل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد مدرستيرابط منظومة التعليم الموحد تسجيل الدخول

تعرفنا في هذا المقال على منظومة التعليم الموحد مدرستي وكيفية انشاء حساب وتسجيل الدخول حيث تُعدّ منصة مدرستي الوسيلة الأساسية للحصول على المناهج الدراسية لمختلف الفئات الطلابية في المملكة وأفضل منصات الدراسة عن بعد.