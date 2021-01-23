آلية تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1443 برقم الهوية

قامت وزارة التعليم السعودية بوضع خطط واستراتيجيات من أجل استقبال الطلاب المستجدين عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية للعام الدراسي 1443، وذلك من أجل الالتحاق بالتعليم الحكومي والأهلي للصف الأول الابتدائي، وقد قامت الوزارة بتحديد آلية تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين بما يتفق مع الأعمار، وتبدأ المرحلة الأولى لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس السعودية بدءً من يوم 24 يناير 2021، ويمكن تسجيل الطلاب في نظام نور إلكترونيًا من خلال استخدام حساب ولي الأمر برقم الهوية.

الحد الأدنى لأعمار الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي في المدارس بالمملكة العربية السعودية والتابعة إلى وزارة التعليم السعودية هو سن السادسة، ويمكن قبول الأقل بـ 90 يوم فقط، والحد الأقصى للأعمار لا يزيد عن 11 عام.

وأشارت الوزارة، أن تلك المرحلة تنتهي في السادس والعشرين من شهر يناير، ويتم فيما بعد استقبال باقي الطلاب على مراحل، ولذلك دعت الجميع إلى التسجيل في نظام نور الإلكتروني.

آلية تسجيل نظام نور للطلاب المستجدينتسجيل طالب مستجد في نظام نور

موعد تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور أطلقته الوزارة بالإضافة إلى طريقة التسجيل التي تنحصر في:

علينا الدخول أولًا إلى موقع نظام نور التعليمي.

ثم النقر على تبويب تسجيل دخول ولي الأمر، برقم الهوية ورقم المرور.

أو يمكن تسجيل حساب جديد وتفعيله من خلال النقر على تبويب إنشاء حساب.

ثم يليها النقر على تبويب تسجيل الأبناء.

مطلوب من خلال الموقع إدخال البيانات كاملة، سواء المتعلقة بولي الأمر، أو التي تتعلق بالطفل نفسه.

كما يتعين على ولي الأمر أن يختار المدرسة التي يريد أن يلتحق بها طفله، والإدارة التعليمية والمحافظة وكافة التفاصيل.

نظام نور لتسجيل طالب مستجد 1443

وينبغي المبادرة في تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي حيث أنه يتم استقبال الطلاب في أوقات مُحددة، وعقب الانتهاء وفق الخطة الزمنية التي تحددها الوزارة لن يتم استقبال طلاب آخرين، ويرجى العلم أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التابعة للوزارة، يبدأ من 25-6-1442- وحتى يوم 13-7-1442، على أن يكون التسجيل في المدارس الأجنبية بدءً من يوم 11-6-1442 بالتاريخ الهجري.