أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن نحو 20 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس على الأقل، شاركوا في مظاهرة غير مرخص بها نظمت وسط العاصمة.

موسكو: نحو 20 مصابا بكورونا شاركوا في مظاهرة غير مرخص بها وسط العاصمة

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وذكرت غرفة العمليات أن 19 مصابا بالوباء وصلوا إلى المظاهرة في ساحة بوشكين وسط المدينة، بناء على بيانات تطبيق "المتابعة الاجتماعية" الخاص بالرقابة على تحركات المصابين بالوباء.

وأشارت غرفة العمليات إلى أنه تم توثيق مخالفة نظام الحجر الصحي الذاتي الإلزامي من قبل هؤلاء الأشخاص، مذكرة بأن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك سبق أن حذرت من أن المظاهرات غير المرخص بها التي تشهدها اليوم مختلف مدن روسيا قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار الوبائي في البلاد.