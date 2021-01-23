أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن نحو 20 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس على الأقل، شاركوا في مظاهرة غير مرخص بها نظمت وسط العاصمة.
موسكو: نحو 20 مصابا بكورونا شاركوا في مظاهرة غير مرخص بها وسط العاصمة
بالفيديو.. الشرطة توزع الكمامات على المتظاهرين في موسكو
وذكرت غرفة العمليات أن 19 مصابا بالوباء وصلوا إلى المظاهرة في ساحة بوشكين وسط المدينة، بناء على بيانات تطبيق "المتابعة الاجتماعية" الخاص بالرقابة على تحركات المصابين بالوباء.
وأشارت غرفة العمليات إلى أنه تم توثيق مخالفة نظام الحجر الصحي الذاتي الإلزامي من قبل هؤلاء الأشخاص، مذكرة بأن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك سبق أن حذرت من أن المظاهرات غير المرخص بها التي تشهدها اليوم مختلف مدن روسيا قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار الوبائي في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: نحو 20 مصابا بكورونا شاركوا في مظاهرة غير مرخص بها وسط... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.