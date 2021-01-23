المغرب يعلن تقدمه في المفاوضات الليبية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب يوفر جميع الظروف للقاء الأطراف الليبية، موضحا أن المحادثات نجحت في خلق أجواء ثقة بين الفرقاء.

وأضاف بوريطة في كلمة خلال الجلسة الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، ان بلاده حريصة على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأكد الوزير المغربي أن الليبيين وحدهم من يحددون مستقبل ليبيا، معربا عن تفائله ما ستحققه مباحثات حل الأزمة الليبية.

وذكر أن اتفاق أطراف الأزمة على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، تعد خطوة لها أهمية كبيرة، موضحا أن الموقف الرسمي المغربي يؤكد دعمه الشرعية في ليبيا.

وتابع بوريطة "لن نشارك في أي مفاوضات بشأن ليبيا دون وجود الليبيين"، مضيفا "نحن إلى جانب الفرقاء الليبيين ولا نحل مكانهم".

وشدد على أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، مؤكدا أن بلاده ستظل منخرطة بشكل بناء في حل الأزمة الليبية.