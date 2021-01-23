نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب عامل او بلاغ هروب بالرقم المدني دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تغيب العامل او بلاغ هروب بالرقم المدني الكويت، تعتبر خدمة استعلام عن تغيب العامل او بلاغ هروب بالرقم المدني الكويت أحدث الخدمات التي وفرتها الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت حيث أنها قامت بتوفير الخدمة عبر الانترنت ليتم منه اهدار الوقت وقد سهلت هذه الخدمة على الكثير من المواطنين الجهد المضنى الذي كان يتم بله في الابلاغ عن عامل متغيب.

خطوات استعلام تغيب عامل بالكويت او بلاغ هروب

وإليكم طريقة استعلام عن تغيب العامل او بلاغ هروب بالرقم المدني الكويت من خلال موقع وزارة القوي العاملة :

1. قم بالدخول للموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

2. الضغط على الاستعلام الالكتروني الخاص ببلاغات التغيب.

3. قم باختيار اللغة التي تناسبك من الجهة العلوية في الصفحة.

4. قم بكتابة الرقم المدني الذي يخص العامل المتغيب.

5. قم بالنقر على زر استعلام باللون البني.

6. قم بانتظار الصفحة حتى تقوم بتحميل النتيجة.

حل مشكلة التغيب عن العمل

هناك الكثير من الموظفين يتعرضون لبلاغات غير صحيحة بالتغيب عن العمل من قبل أصحاب الشركات وبدون وجود اثبات رسمي للغياب، وفي حالة اثبات العامل وجوده بالعمل يتم مراجعة الإثباتات من قبل مدير مكتب علاقات العمل ومن ثم يتم اثبات أن البلاغ كيدي من عدمه، في حالة كوتن البلاغ كيدي يتم اتخاذ اجراءات ضد صاحب العمل.

أهمية الاستعلام عن العامل التغيب

هناك مجموعة من الفوائد التي تكمن خلف استعلام عن تغيب وافد بالرقم المدني الكويت ومنها:

1. يتم مساعدة الجهات الرسمية في تقديم تظلم في حالات وجود بلاغات كيدية من صاحب العمل ضد العامل.

2. يتم التعرف على تاريخ البلاغ الخاص بغياب العامل عن العمل ومن ثم يتم أخذ كافة الاجراءات الصارمة ضد العامل خلال شهرين من البلاغ الذي تم تقديمه.

وتشدد وزارة القوي العاملة رغبتها في تقديم كافة الإستفسارات أو الإستعلامات الواردة علي الخط الساخن أو وازرة القوي العاملة الكويتية وجميع الاستعلامات التي يمكن أن تساعد الوافد والمواطن وتقلل من التجمعات ومناطق التكدس خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

في لافتة حسنة من جانب الحكومة الكويتية لمساعدة كافة المواطنين الموحودين داخل البلاد بجميع الجنسيات ، لتوفير سهولة وتيسير كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الوافد أثناء فترة إقامته للإستعلام عن كافة الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي لهيئة القوى العاملة بدولة الكويت.