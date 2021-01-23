قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت للسعودي والمقيم من تسهيل للتمويل

قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت أحد القروض التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل ميسر بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة تمويل شخصي سريع وفوري بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم ومتطلبات سهلة وميسرة لاستكمال طلب القرض ، وتعتبر شركة تسهيل من أوائل الشركات التي أدركت أهمية توفير قروض إسلامية بمزايا عديدة وخيارات للسداد ميسرة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل.

قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية قرض أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات وهامش ربح ثابت خلال مدة القرض كما يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من هذا المنتج عن طريق خطوات سهله وبسيطة ومتطلبات ميسرة لاستكمال طلب القرض، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مميزات قرض شركة تسهيل للتمويل المتاح لجميع العملاء بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

قرض شخصي متوفر لدي شركة تسهيل بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قرض فوري لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. منتج متاح بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. توفر الشركة القرض للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة حتى 60 شهر. يتميز تمويل شركة تسهيل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل. موافقة فورية من الشركة على طلب القرض. إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة لاستكمال الطلب. يمكن أن يصل مبلغ قرض تسهيل حتى 100 ألف ريال سعودي.

رابط التقديم على طلب قرض تسهيل بدون كفيل والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً الراغبين في طلب قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الشركة التقديم على طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول على رابط القرض الشخصي وتعبئة نموذج التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل بدون كفيل أو تحويل الراتب.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي.

إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط تقديم الإقامة.

خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم من العاملين في جهة معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الشهري الأساسي للمتقدم يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي. إذا كان عمر المتقدم من 23 سنة إلى 25 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة. للمتقدم السعودي الذي عمره من 25 سنة إلى 60 سنة فيجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر. للمتقدم المقيم الذي عمره من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن سنة واحدة.

شروط الحصول على قرض شركة تسهيل للتمويل