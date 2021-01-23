رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور وطريقة التقديم للمستجدين للعام الجديد 1443

رابط تسجيل الطلاب الجدد: أشارت وزارة التربية والتعليم إلي إمكانية تسجيل الطلاب الجدد من خلال الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي، لتسجيل طلاب وطالبات الروضة والصف الأول الابتدائي، كما نجد أن هناك اختلاف إذا كان التسجيل للمستجدين للمرة الأولي من خلال ولي الأمر إذا كان ليس لديه ابن مسجل علي نظام نور من قبل، أو إذا كان لديه أبناء مسجلين عبر نور.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443 غدا

اعتبارا من يوم الغد الأحد 11-6-1442 الموافق 24 يناير 2021، تبدأ وزارة التعليم في استقبال طلبات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، كما وجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية لاعتماد تنظيم عملية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في العام الدراسي الجديد، نظرا لأهمية التهيئة مبكر والاستعداد لانتظام الطلاب بمدارسهم.

أوضحت وزارة التعليم السعودية خطة زمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في نظام نور، وفق مراحل التسجيل التي ذكرتها الوزارة في خطتها، على أن يتم التقديم للطلبة والطالبات تبعا للشروط المذكورة في كل مرحلة، كما أشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم يشمل الطلبة والطالبات من عمر 6 سنوات أو أقل من سن ست سنوات بحوالى 90 يوم، حتى سن الحادية عشر من العمر.

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور المركزي 1442

وفي نفس السياق هناك العديد من البحث حول الرابط الذي يمكنكم تسجيل الطلاب في نظام نور لأول مرة من خلال الخطوات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم السعودية لأولياء الأمور، وأيضاً لمعرفة نتائج الاختبارات والخدمات التعليمية العديدة والمتنوعة، في المدارس الأهلية والحكومية والمدارس الأجنبية بالمملكة العربية السعودية في المواعيد التالية:-

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في 1 – 11 – 1441 هجرياً الموافق 22 يونيو 2020 م.

تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال 15 – 11 – 1441 هجرياً الموافق 6 يوليو 2020 م.

في البداية يمكن الدخول علي رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، أما إذا كان هناك تسجيل مسبق علي نظام نور المركزي يمكن الدخول بعد تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي القادم 1442 هـ ومن خلال الآتي:-

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أختر تسجيل الأبناء والضغط علي تسجيل طالب جديد.

يرجي كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح ثم الضغط علي تسجيل.

بعد أكتمال عملية التسجيل وفي حال الموافقة علي سن الطالب وباقي الشروط الأخري الخاصة بالتقديم، سوف يتم الدخول علي صفحة أخري لاستكمال البيانات الكاملة للطالب المستجد بالإضافة إلي اكتمال عملية اختيار مكتب التعليم والمدرسة للالتحاق بها ثم الضغط علي التسجيل، كما يمكن طباعة الاستمارة الخاصة بالفحص الطبي لتقديمها عن الذهاب بالمدرسة التي تم اختيارها.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور التعليمي برقم الهوية

ونحن في انتظار الرد علي أي استفسار بالنسبة للتقديم الطلاب الجدد، ويمكن أيضاً الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، من خلال الدخول علي منصة نور التعليمية المركزي والضغط علي نتيجة الفصل الدراسي، بعد اختيار اسم المدرسة والإدارة التعليمية لعرض النتيجة.