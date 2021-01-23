نيويورك ـ وكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية عن قيام مخزن في مدينة بوسطن الأميركية بإتلاف نحو 2000 جرعة من لقاح “مودرنا” ضد فيروس كورونا، وذلك بسبب هفوة لعامل نظافة يعمل فيه. ونقل موقع “ABC” نيوز الأميركي تصريحات ممثل مجمع مستشفيات بوسطن كايل توتو الذي قال: “اكتشف موظفو أحد المراكز الطبية أن الثلاجة التي تم تخزين اللقاح بها لا تعمل، ونتيجة لذلك أتلفت 1900 جرعة من لقاح فيروس كورونا”. وأضاف توتو قائلا: “حدث الأمر الثلاثاء الماضي الواقع في 19 يناير وتم اكتشاف أن قفل البراد تمت إزالته من قبل عامل خلال التنظيف ونسي إغلاقه”، مؤكدا أن ثلاجة اللقاحات “كانت في مكان آمن”. وتعتزم إدارة المستشفى إجراء تحقيق ومعرفة سبب وقوع الحادث. ويمكن تخزين لقاحات “مودرنا” في الثلاجة عند درجة حرارة 2-7 درجات مئوية لمدة تصل إلى 30 يومًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هفوة عامل.. تتلف ألفي جرعة من لقاح “مودرنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.