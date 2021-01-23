بيل جيتس يتلقى لقاح كورونا

ريدموند “أميركا” ـ د ب أ: تلقى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وكتب جيتس على موقع تويتر: “إحدى المزايا أن تصبح في سن الخامسة والستين هو تلقي لقاح كوفيد19″. وأضاف أنه تلقى هذا الأسبوع أولى جرعتي اللقاح، مبينا بالقول: “وأنا أشعر بشعور عظيم”.

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