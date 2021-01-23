أخبار اليمن : دعوات دولية للاحتجاج ضد الحرب على اليمن

دعوات دولية للاحتجاج ضد الحرب على اليمندعا ائتلاف "أوقفوا الحرب" البريطاني إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 يناير الحالي، احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن.

وقالت المجموعة إنه "تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأميركي للحرب".

مشيرة إلى أن "هذا هو هدفنا المركزي الوحيد؛ إلزامه بكلمته وإجبار الحكومات على أن تحذو حذونا".

ولفتت الحملة إلى أن "أكثر من 260 منظمة من 17 دولة وقّعت على دعوة للعمل ضد الحرب على اليمن حتى الآن، مما يجعل هذا التنسيق أكبر تنسيق دولي مناهض للحرب منذ الحملة ضد حرب العراق".

كما قالت: "نصف سكان اليمن على حافة المجاعة والبلد يشهد أسوء انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث، والآن اليمن يمر بأسوء معدل وفيات لفيروس كورونا في العالم، حيث أنه يقتل 1 من 4 أشخاص يصابون بالفيروس، هذا وأدّى تقليص ووقف المساعدات عن البلد إلى المزيد من حالة جوع خطيرة بين السكان".

وأضافت أنه "مع كل ذلك لا زالت السعودية تصعّد من حربها على اليمن، وتزيد من تشديد الحصار، والحرب ممكنة فقط بسبب استمرار الدول الغربية، بالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا، بتسليح السعودية والإسناد العسكري والسياسي والتسويقي للحرب".

وحسبما أوردته قناة (الميادين) فقد طالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف "الاعتداء الأجنبي على اليمن، ووقف تسليح السعودية والإمارات، ورفع الحصار عن اليمن وفتح جميع الموانئ البحرية، وتعيد وتوسع المساعدات الإنسانية لشعب اليمن".

يشار إلى أن ائتلاف "أوقفوا الحرب" هو مجموعة بريطانيّة تأسَّست في 21 أيلول/ سبتمبر عام 2001، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لمعارضة ما تعتقد أنها حروب غير عادلة، وأقام الائتلاف عدداً من الحملات من بينها حملات ضد الحرب في أفغانستان وعلى العراق.