جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة العليا لمجابهة كورونا فى تونس اليوم، تمديد الحجر الصحى الجزئى الذى اعتمدته منذ 18 يناير إلى 14 فبراير المقبل، والعودة الدراسية والجامعية فى موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل.





كما قررت الهيئة إثر اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، التمديد فى إجراء حظر التنقل بين المدن، ومواصلة حظر التجوال ليلاً إلى يوم 14 فبراير القادم. وأكدت الهيئة، أن الوضع الوبائى فى تونس يشهد تدهورًا فى ظل الانتشار الكبير للعدوى وارتفاع حصيلة الوفيات، مشيرة إلى أن السلطات التونسية تعهدت بتشديد التدابير من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كوفيد ـ 19.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تمدد الحجر الصحى الجزئى إلى 14 فبراير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.