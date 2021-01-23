سقوط جريح من القوات الروسية خلال فض تظاهرات غير مُصرح بها

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت بسقوط جريح من قوات مكافحة الشغب الروسية فى العاصمة موسكو، خلال اشتباكات جرت مع المحتجين المحتشدين دعما للمعارض الروسى ألكسى نافالنى.





وبحسب الوكالة الروسية فإن عنصرا من قوات الأمن الروسية أصيب، خلال اشتباك مع محتجى تظاهرة غير مُصرح بها أُقيمت فى وسط موسكو. وذكرت وزارة النقل فى موسكو أن المحتجين عمدوا إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة المرور فى وسط العاصمة؛ ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك واعتقال عدد من المتظاهرين.

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