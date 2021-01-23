مقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي تركي شمالي سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن 3 مدنيين قُتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة جراء اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة تل رفعت بريف حلب شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها المنتشرة في أعزاز وعفرين بريف حلب اعتدوا بقذائف المدفعية بعد ظهر اليوم على بلدة تل رفعت في الريف الشمالي لمدينة حلب ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 7 آخرين إصابات بعضهم خطيرة.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت أيضًا عن وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.
وتستهدف القوات التركية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المنتشرة في مناطق عفرين وأعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.
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