هنرجع بس مش دلوقت.. أول تعليق لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

نقلت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول تصريحاته بعد مغادرته البيت الأبيض.

وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الجولف المملوك له بويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب لصحيفة "واشنطن إكزامينر"، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وصل ترامب إلى فلوريدا الأربعاء، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.

وكان أحد مساعدي ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن ترامب بحاجة إلى استراحة، مضيفا "نأمل أن يلعب الجولف لشهر كامل".

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، بعد أن يسلّم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب، الذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترامب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين، وبدء المحاكمة.

وأوضح شومر في مجلس الشيوخ "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأميركي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا، الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأمريكيين الذين يعانون خلال هذه الجائحة".