مناعة 60%.. طبيب يكشف موعد رفع إجراءات كورونا الاحترازية في السعودية

أكد الطبيب السعودي الدكتور علي الزهراني، أن نسبة مناعة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95%، وفي حال وصول نسبة المناعة المجتمعية إلى 60% يمكن عندها التخلي عن الإجراءات الاحترازية.
وخلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية» السعودية، قال الزهراني: لقاح كورونا الموجود في المملكة يعطي مناعة بنسبة 95%، ويجب ألا نُعرّض أنفسنا لخطر الإصابة، وحتى نصل إلى مناعة جماعية يجب تلقيح ما بين 40% و60% من أفراد المجتمع، وفي حال تحقيق ذلك يمكن التخلي عن الاحترازات الوقائية.
وتصدرت السعودية دول الخليج العربي في نسب التعافي من فيروس كورونا، وسجلت 97.7%، وفقا لإحصائية مجلس الصحة الخليجي.
وذكر مجلس الصحة الخليجي وفقا لصحيفة عاجل أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة، سجلت فى السعودية: 97.7%، والبحرين: 96.7%، والإمارات: 89.8%، وسلطنة عُمان: 94.1%، والكويت: 95.7%، وقطر: 97.4%.
في السياق ذاته، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه تم تطعيم (4.814.508) أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج العربي.
وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، استقبال المملكة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كميات جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما صرح به وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري.
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