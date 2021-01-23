بيان مهم من صحة دبي بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا

قالت صحة دبي إنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، نظرًا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

وذكرت الهيئة في بيان أن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، بحسب صحيفة "البيان".

وطالبت صحة دبي الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقًا.

وتابعت "ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريبًا".