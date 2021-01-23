قالت صحة دبي إنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، نظرًا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.
وذكرت الهيئة في بيان أن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، بحسب صحيفة "البيان".
وطالبت صحة دبي الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقًا.
وتابعت "ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مهم من صحة دبي بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.