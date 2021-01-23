تحديث التأهيل الشامل 1442 وشروط التقدم للحصول على دعم البرنامج

تحديث التأهيل الشامل 1442 هو مايبحث عنها الكثير من مستفيدي برنامج التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقدم البرنامج المساعدات المادية للأشخاص ذوو الهمم العالية من ذوي الاحتياجات الشحصية، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شرط تحديث بيانات مستفيدي التأهيل الشامل من أجل الاستمرار من الاستفادة من خدمات البرنامج.التأهيل الشامل
ويعد برنامج التأهيل الشامل هو أحد البرامج الاجتماعية والذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنميمة الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بعمل العديد من البرامج الاجتماعية بهدف تقديم المساعدة للفئات المستهدفة من هذه البرامج، وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم، حيث يتم تقديم الدعم المادي من خلال برنامج التأهيل الشامل للمستفيدين من قبل الوزارة.شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل
وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على دعم التأهيل الشامل، وهذه الشروط هي:
إصابة المتقدم بإعاقة تمنعه من العمل داخل المملكة العربية السعودية.
لايزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً، إلا أن هناك بعض الحالات يتم إسثناء السن منها.
أن يكون الشخص قد تعرض لحادث في سن أقل من 45 عاماً، ويمنعه عن العمل.
إحضار مايفيد بأن الشخص تعرض للحادث الذي منعه عن العمل في عمر أقل من 45 عاماً.
لايزيد راتب المتقدم عن 2500 ريال سعودي بالنسبة للأعزب، وبالنسبة للمتزوج لايزيد عن 3000 ريال سعودي.
ومن أجل تحديث التأهيل الشامل للمستفيدين من أجل الاستمرار في الحصول في الدعم المقدم من برنامج التأهيل الشامل، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين فكل ماعليكم هو إتباع التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر زيارة hrsd.gov.sa.
- الدخول على قائمة الخدمات.
- اختيار خدمة الإعانة المالية.
- القيام باختيار إعانة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- كتابة كافة البيانات الشخصية التي يتطلبها منك الموقع والتأكد من صحتها.
- القيام بتحديد نوع الإعاقة.
- الضغط على حفظ من أجل حفظ البيانات التي تم تسجيلها.
- بعد ذلك يتم مراجعة الطلب الذي تم تقديمه ثم تتم عملية تحديث البيانات.
وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض المستندات الواجب توافرها لدى الراغبين في الحصول على الدعم المادي المقدم من التأهيل الشامل، وهي:
- تقرير طبي من مركز التأهيل وبه تحديد نوع الإعاقة وتاريخها.
- أصل بطافة الهوية الوطنية.
- 4 صور شخصية حديثة.
- في حال إن كان المتقدم للحصول على دعم التأهيل الشامل موظفاً فعليه القيام بتقديم ورقة بها تفاصيل راتبه الشهري.
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